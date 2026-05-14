Москва14 мая Вести.Высокий уровень игры российского голкипера Матвея Сафонова во французском ПСЖ удивителен только для болельщиков, а не для тренера. Об этом заявил главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

ПСЖ одержал победу со счетом 2:0 над "Лансом", которая позволила клубу досрочно гарантировать чемпионский титул. "ПСЖ" стал чемпионом Франции в 14-й раз в истории и в пятый раз подряд. Сафонов отразил восемь ударов по своим воротам, став лучшим игроком встречи.

Он был великолепен, но это удивительно для вас, а не для меня. Я всегда говорил, что у меня три вратаря высшего уровня. отметил Энрике. Его комментарий приводит издание L'Equipe

Как сообщает Reuters, ПСЖ в этот раз больше времени, чем обычно, уделил обороне.