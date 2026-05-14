"ПСЖ" Сафонова в 14-й раз выиграл чемпионат Франции

Москва14 мая Вести.Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") победил команду "Ланс" в матче 29-го тура Лиги 1 и досрочно стал чемпионом Франции.

Игра, которая прошла на стадионе "Боллар-Делелис" в Лансе, завершилась со счетом 2:0. Голы за "ПСЖ" забили Хвича Кварацхелия и Ибраим Мбайе.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов защищал ворота клуба всю игру и сделал восемь сейвов.

Чемпионство в этом сезоне стало для "ПСЖ" 14-м в истории. При этом парижане стали чемпионами Франции пятый раз подряд.

"ПСЖ" 30 мая сыграет в финале Лиги чемпионов на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Французский клуб встретится с лондонским "Арсеналом".