Французский "ПСЖ" с Сафоновым в составе вышел в полуфинал Лиги чемпионов

"ПСЖ" с Сафоновым победил "Ливерпуль" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Москва15 апр Вести.Французский клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") со счетом 2:0 обыграл английский "Ливерпуль" в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.

Вратарь парижан Матвей Сафонов сыграл "на ноль" - в активе голкипера 5 сейвов.

Матч прошел в Англии, звездой встречи стал нападающий Усман Дембеле, оформивший дубль. Он открыл счет на 72-й минуте и закрепил успех своей команды в концовке встречи.

Благодаря этому результату действующий победитель Лиги чемпионов "ПСЖ" по сумме двух матчей вышел в полуфинал турнира.

В следующем раунде команда Луиса Энрике встретится с победителем пары "Реал" — "Бавария". Первый матч между ними состоялся в Мадриде и завершился победой гостей со счетом 2:1. Ответная игра намечена на 15 апреля и пройдет в Мюнхене.

Ранее парижане обыграли "Тулузу" в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча на стадионе "Парк де Пренс" закончилась со счетом 3:1, а 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов игроки "ПСЖ" победили "Ливерпуль". Тогда встреча также завершилась со счетом 2:0.