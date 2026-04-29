"ПСЖ" Сафонова обыграл "Баварию" со счетом 5:4 в первом матче 1/2 финала ЛЧ "ПСЖ" Сафонова победил "Баварию" в первом полуфинале Лиги чемпионов

Москва29 апр Вести.Футболисты французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" победили немецкую "Баварию" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча в Париже закончилась со счетом со счетом 5:4.

В составе победителей дубли оформили Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле (один из мячей — с пенальти), также голом отметился Жоау Невеш. У проигравших результативные удары на счету Майкла Олисе, Дайо Упамекано, Луиса Диаса и Гарри Кейна, который реализовал пенальти.

Позицию в воротах парижского клуба занимал Матвей Сафонов. Он провел на поле все 90 минут и удостоился оценки 6,1 от статистического портала WhoScored. Голкипер немецкой команды Мануэль Нойер, пропустивший пять мячей, получил оценку 4,8.

Впервые в истории полуфинальных матчей турнира, командам удалось забить 5 голов в первом тайме. Также это первый случай, когда командам на этом этапе удалось забить 9 мячей.

Ответная встреча состоится 6 мая в Мюнхене.

Ранее парижане обыграли английский "Ливерпуль" в ответной игре четвертьфинала ЛЧ и вышли в полуфинал турнира.

Французская спортивная пресса высоко оценила игру российского голкипера в той встрече. Так газета L'Equipe посвятила ему статью с заголовком "Сафонов, рождение гиганта".