Сафонов получил высшие оценки СМИ Франции после победы "ПСЖ" над "Ливерпулем" Французская пресса восхитилась игрой Сафонова в матче "ПСЖ" против "Ливерпуля"

Москва15 апр Вести.Спортивная пресса Франции высоко оценила выступление российского голкипера "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в ответной встрече четвертьфинала Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем".

Парижский клуб одержал выездную победу со счетом 2:0, а по итогам двух матчей прошел в полуфинал турнира с общим результатом 4:0. Сафонов в этой игре парировал шесть ударов соперника.

Авторитетное издание L'Equipe посвятило российскому вратарю материал с заголовком "Сафонов, рождение гиганта". Журналисты подчеркнули, что голкипер упрочил свои позиции как в команде, так и в европейском футболе в целом. По их оценке, на протяжении всего матча он уверенно действовал на выходах и демонстрировал высочайшую надежность на линии ворот, доказав, что способен полноценно заменить итальянца Джанлуиджи Доннарумму, перешедшего в "Манчестер Сити" осенью 2025 года. Газета поставила Сафонову 8 баллов — наравне с автором дубля Усманом Дембеле это наивысшая оценка среди футболистов "ПСЖ".

В свою очередь, RMC Sport в аналитическом разборе встречи охарактеризовало россиянина как "непроходимого", выставив ему одну из лучших оценок в составе парижан — 7 баллов. Издание особо выделило ключевые сейвы голкипера и его уверенные действия при верховых мячах.

Поединок с "Ливерпулем" стал для Сафонова 15-м подряд в стартовом составе в нынешнем сезоне. В общей сложности российский вратарь провел 19 матчей во всех соревнованиях, в девяти из которых сохранил ворота в неприкосновенности.