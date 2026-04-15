Москва15 апрВести.Российский вратарь футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") Матвей Сафонов оставил в неприкосновенности ворота своей команды в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Соперником парижского клуба на этой стадии был английский "Ливерпуль", действующий чемпион Английской премьер-лиги.
Встреча закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей. За парижан дважды отличился Усман Дембеле.
В активе Матвея Сафонова насчитывается 6 сейвов. Игрок вышел в стартовом составе своей команды уже на 15-й матч подряд.