Сафонов не пропустил ни гола в противостоянии "ПСЖ" и "Ливерпуля"

"ПСЖ" всухую обыграл "Ливерпуль" в матче Лиги чемпионов Сафонов не пропустил ни гола в противостоянии "ПСЖ" и "Ливерпуля"

Москва15 апр Вести.Российский вратарь футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") Матвей Сафонов оставил в неприкосновенности ворота своей команды в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Соперником парижского клуба на этой стадии был английский "Ливерпуль", действующий чемпион Английской премьер-лиги.

Встреча закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей. За парижан дважды отличился Усман Дембеле.

В активе Матвея Сафонова насчитывается 6 сейвов. Игрок вышел в стартовом составе своей команды уже на 15-й матч подряд.