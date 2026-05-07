"ПСЖ" Сафонова по сумме двух матчей победил "Баварию" и вышел в финал ЛЧ

"ПСЖ" вышел в финал Лиги чемпионов, сыграв вничью с "Баварией" "ПСЖ" Сафонова по сумме двух матчей победил "Баварию" и вышел в финал ЛЧ

Москва7 мая Вести.Французский футбольный клуб "Пари Сен‑Жермен" сыграл вничью с мюнхенской "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (ЛЧ) и вышел в финал турнира.

Матч в Мюнхене закончился со счетом 1:1. Гости открыли счет уже на третьей минуте - гол забил Усман Дембеле. Нападающий "Баварии" Гарри Кейн сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время на 90+4-й минуте.

Первый матч между клубами завершился со счетом 5:4 в пользу французского клуба. В обоих матчах ворота "ПСЖ" защищал российский вратарь Матвей Сафонов. В ответной игре он сделал пять сейвов.

"ПСЖ" второй год подряд выходит в финал Лиги чемпионов. В финальном матче команда Луиса Энрике встретится с лондонским "Арсеналом". Встреча пройдет 30 мая в Будапеште.