Матвей Сафонов стал с "ПСЖ" двукратным победителем Лиги чемпионов по футболу "ПСЖ" с Сафоновым победил по пенальти "Арсенал" в финале Лиги чемпионов

Москва30 мая Вести.Французский "Пари Сен-Жермен" вместе с российским вратарем Матвеем Сафоновым стал двукратным победителем Лиги чемпионов по футболу, обыграв в финальном матче лондонский "Арсенал" в серии пенальти.

Встреча прошла 30 мая в Будапеште на "Пушкаш Арене". Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. У лондонцев мяч забил на 6-й минуте немец Кай Хаверц, во втором тайме грузинский полузащитник "ПСЖ" Хвича Кварацхелия заработал пенальти, который реализовал француз Усман Дембеле (65-я минута).

В дополнительное время соперники не отличились. А в серии послематчевых 11-метровых ударов парижане были точнее - 4:3. Футболисты "Арсенала" смазали два своих удара, не попав в створ.

Сафонов стал победителем Лиги чемпионов в составе "ПСЖ" второй год подряд, но в этом сезоне он принял участие в финальном матче с первых минут. Он стал первым российским футболистом с 2004 года, игравшим в финале Лиги чемпионов. 22 года назад в решающем матче главного еврокубка сыграл полузащитник Дмитрий Аленичев, выступавший за португальский "Порту".

"Арсенал" дошел до финала Лиги чемпионов во второй раз в своей истории, в первый раз лондонцы боролись за трофей в 2006 году и уступили испанской "Барселоне" - 1:2.