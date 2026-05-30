Москва30 мая Вести.Российский голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов поднял над головой трофей Лиги чемпионов на церемонии награждения после победы над лондонским "Арсеналом" в финале главного еврокубка.

Встреча прошла 30 мая в Будапеште на "Пушкаш Арене". После основного времени в матче была ничья 1:1, на гол Кая Хаверца (6-я минута) парижане ответили мячом Усмана Дембеле с пенальти (65-я минута).

В дополнительное время соперники не отличились, а в серии пенальти игроки "ПСЖ" были точнее - 4:3.

Сафонов получил удар по голове в первом тайме матча, но смог продолжить игру до самого конца. После победы россиянин не смог сдержать слез.

Сафонов стал первым российским футболистом в истории, дважды выигрывавшим Лигу чемпионов. Также голкипер стал первым россиянином с 2004 года, принявшим участие в финале главного еврокубка. В прошлом году Сафонов остался на скамейке запасных в решающем матче Лиги чемпионов.