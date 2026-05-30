Москва30 мая Вести.Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" и лондонского "Арсенала" завершили вничью основное время финального матча Лиги чемпионов.

Встреча проходит 30 мая в Будапеште на "Пушкаш Арене". В 90 минут основного времени команды обменялись голами - 1:1.

Счет в матче на 5-й минуте открыл немецкий форвард "Арсенала" Кай Хаверц. Во втором тайме грузинский футболист "ПСЖ" Хвича Кварацхелия заработал пенальти, который реализовал на 65-й минуте Усман Дембеле.

В первом тайме российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов получил повреждение в результате удара по голове, но смог продолжить матч. Сафонов стал первым российским футболистом, сыгравшим в финале Лиги чемпионов с 2004 года, когда в решающем матче главного еврокубка выступил полузащитник португальского "Порту" Дмитрий Аленичев.