Пенальти не помог: "Атлетико" и "Арсенал" разошлись ничьей в ½ финала ЛЧ "Арсенал" и "Атлетико" сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Москва30 апр Вести.Футболисты испанского клуба "Атлетико" сыграли вничью с английским "Арсеналом" в первом матче полуфинального цикла Лиги чемпионов (ЛЧ) — 1:1.

Матч проходил в Мадриде.

За "Арсенал" на 44-й минуте гол забил нападающий Виктор Дьекереш. Через 12 минут счет сравнял его коллега по амплуа Хулиан Альварес. Оба мяча были забиты с 11-метровой отметки.

На 81-й минуте главный арбитр встречи Данни Маккели назначил пенальти за фол на нападающем лондонского клуба Эберечи Эзе, но после видеопросмотра эпизода изменил решение.

Команды встретились в еврокубках в третий раз в истории. До этого клубы играли между собой в полуфинале Лиги Европы в сезоне 2017/18. Победителем двухматчевого противостояния тогда стал "Атлетико" (1:1, 1:0). Впоследствии испанский клуб также выиграл турнир.

Ответный матч между командами пройдет 5 мая в Лондоне. Победитель сыграет в финале с победителем из пары французский "Пари Сен-Жермен" и немецкой "Баварии".

Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште.