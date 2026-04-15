"Барселона" победила "Атлетико", но не смогла пройти в полуфинал Лиги чемпионов Мадридский "Атлетико" проиграл "Барселоне", но попал в полуфинал Лиги чемпионов

Москва15 апр Вести.На стадионе "Метрополитано" в Мадриде состоялся ответный матч четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, в котором "Атлетико" уступил "Барселоне" со счетом 1:2.

Матч завершился в пользу каталонской команды, которая в первом тайме закрепила преимущество. Счет на 4-й минуте открыл вингер Ламин Ямаль, а на 24-й его коллега по амплуа Ферран Торрес удвоил преимущество.

Единственный гол за "Атлетико" на 31-й минуте забил вингер Адемола Лукман.

На 80-й минуте, после вмешательства видеоассистента судьи, защитник "Барселоны" Эрик Гарсия был удален с поля за лишение соперника явной возможности забить гол.

Теперь футболистам "Атлетико" предстоит встретиться с победителем противостояния между английским "Арсеналом" и португальским "Спортингом". В первом матче игравшие на выезде англичане одержали победу с минимальным преимуществом - 1:0. Ответная встреча пройдет 15 апреля в Лондоне.

9 апреля "Барселона" проиграла "Атлетико" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча на домашнем стадионе "сине-гранатовых" завершилась со счетом 2:0. "Барселона" после удаления Пау Кубарси на 44-й минуте играла в меньшинстве.