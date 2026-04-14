Вратарь "Атлетико" разбил лицо в кровь футболисту "Барселоны" Лопесу в матче ЛЧ

Москва14 апр Вести.Игрок каталонской "Барселоны" Фермин Лопес разбил нос в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Атлетико". Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

Ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов между "Барселоной" и мадридским "Атлетико", завершившийся со счетом 1:2, был омрачен серьезным инцидентом, в результате которого пострадал полузащитник сине-гранатовых Фермин Лопес.

На 25-й минуте матча Лопес нанес удар головой по воротам соперника, однако в момент приземления столкнулся лицом с шипами бутсы голкипера "Атлетико" Хуана Муссо, после чего ударился о газон. В результате контакта у футболиста началось сильное носовое кровотечение.

Несмотря на травму, Лопес смог вернуться в игру на 30-й минуте поединка.

Ранее "Барселона" проиграла мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/4 финала футбольной ЛЧ.