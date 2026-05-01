Москва1 мая Вести.Полузащитник футбольного клуба "Крылья Советов" Ильзат Ахметов получил сотрясение мозга в ходе матча с московским "Спартаком" в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщила пресс-служба самарской команды.

Травма была получена на 72-й минуте игры. Ахметов столкнулся с полузащитником "Спартака" Кристофером Ву в борьбе за мяч. В результате Ахметов потерял сознание. Врачи привели спортсмена в чувство и унесли его с поля на носилках.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу самарской команды.