У госпитализированного с сотрясением хоккеиста Кузнецова обнаружили пневмонию У госпитализированного с сотрясением хоккеиста Кузнецова обнаружили пневмонию

Москва20 апр Вести.Нападающий "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов, получивший сотрясение мозга в третьем матче серии против "Локомотива" (2:3), по итогам медицинского обследования узнал о наличии двусторонней пневмонии. Об этом Кузнецов сообщил выпуске шоу капитана уфимцев Григория Панина, отрывок из беседы был опубликован в его Telegram-канале.

12 апреля, на 13-й минуте первого периода, Евгений Кузнецов оказался под силовым приемом нападающего "Локомотива" Александра Полунина, в результате чего ударился спиной и головой о борт. Самостоятельно подняться он не смог - хоккеиста унесли на носилках.

Первоначально Кузнецов не был госпитализирован, однако позднее обратился к врачам с подозрением на сотрясение мозга. В ходе обследования ему также провели компьютерную томографию легких.

Сделали КТ легких, потом он [доктор] возвращается и говорит: "У тебя двусторонняя пневмония" сообщил Кунецов

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Кучеров попал в двадцатку лучших бомбардиров плей-офф.