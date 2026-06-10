Глава Курултая Башкирии травмировался на матче в Нижнем Новгороде И.о. главы Курултая Башкирии получил травму, наблюдая за игрой в килу

Москва10 июн Вести.Исполняющий обязанности председателя Госсобрания - Курултая Башкирии Салават Хусаинов получил множественные закрытые переломы во время рабочей поездки в Нижний Новгород, где проходило заседание Совета законодателей Приволжского федерального округа.

Как сообщает нижегородская госинспекция труда, инцидент произошел во время спортивного мероприятия, на котором присутствовал политик. При этом степень полученных им повреждений не уточняется. В организации сообщили, что ждут недостающею информацию, а произошедшее рассматривается как несчастный случай на производстве.

В результате столкновения с человеком и.о. председателя Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан получил множественные производственные травмы в виде закрытых переломов сказано в публикации инспекции в социальной сети "ВКонтакте"

Как выяснил "Коммерсант-Приволжье", Салават Хусаинов получил травму, наблюдая за матчем игры в килу (русская игра в мяч) на фестивале народных видов спорта. Политика доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

В окружении Хусаинова уточнили, что он находился у кромки поля, когда в него врезался один из спортсменов, передает ТАСС.