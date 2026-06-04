Курский губернатор Хинштейн до сих пор ходит с тростью после ДТП в январе

Хинштейн ходит с палкой после ДТП Курский губернатор Хинштейн до сих пор ходит с тростью после ДТП в январе

Москва4 июн Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн продолжает восстанавливаться после автомобильной аварии, произошедшей в январе, и пока ходит с тростью.

В разговоре с KP.RU политик рассказал, что чувствует себя намного лучше, чем в начале года, но восстановился пока не полностью.

Гораздо лучше, чем в начале года, но, к сожалению, еще до конца не восстановился. Видишь, хожу с палкой… Требуется время… У меня все-таки достаточно серьезная была травма сказал он

Хинштейн попал в ДТП 22 января 2026 года. Его машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Губернатору диагностировали перелом бедренной кости, переломы трех ребер и двух поперечных отростков позвонка.

Политика прооперировали, 2 февраля его выписали из больницы.