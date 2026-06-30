Москва30 июн Вести.Власти Курской области пока не могут приступить к реализации программы по восстановлению приграничья в полном объеме – не во всех районах можно безопасно работать. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Хинштейн рассказал о восстановлении школ, поликлиник, дорог и других социальных объектов.

Первый этап [программы] начал реализовываться. Понятно, что мы пока не в силах приступить к ее реализации в полном объеме, потому что еще далеко не везде можем зайти, но вот первые 14 объектов социальных. Они уже в высокой стадии готовности в тех местах, где относительно безопасно вести работу рассказал Хинштейн

Ранее губернатор Курской области заявил, что регион вошел в тройку лидеров по росту инвестиционной привлекательности.