Москва30 июн Вести.Несмотря на то, что часть самых плодородных земель Курской области временно вышла из сельскохозяйственного оборота, агропромышленный комплекс региона сохраняет высокие показатели. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил губернатор Александр Хинштейн.

По словам главы региона, Курская область остается значительным аграрным регионом страны.

Несмотря на то, что часть наших самых плодородных земель пока вышла из оборота, но даже в этих условиях, очень считаю, я достойные показатели сказал губернатор

Он сообщил, что в прошлом году в регионе собрали 4,2 млн тонн зерна и 4,3 млн тонн сахарной свеклы. По производству свинины область занимает второе место в России, а по экспорту продукции агропромышленного комплекса входит в первую десятку регионов страны.

Хинштейн также рассказал, что Курская область вошла в тройку лидеров по инвестициям.