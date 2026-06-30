Путин: промышленное производство и инвестиции в Курской области растут

Путин отметил рост промпроизводства в Курской области Путин: промышленное производство и инвестиции в Курской области растут

Москва30 июн Вести.Промышленное производство и инвестиционная активность в Курской области планомерно растут. Это отметил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором региона Александром Хинштейном.

Глава государства обратил внимание на положительную динамику ключевых экономических показателей региона.

Я смотрю, промышленное производство подрастает, и инвестиционная активность тоже увеличивается постепенно сказал Путин

Ранее Хинштейн сообщил, что Курская область подписала соглашения об инвестициях на 67 миллиардов рублей. По его словам, власти предложили инвесторам прозрачный климат и минимум бюрократии.