Москва30 июнВести.Промышленное производство и инвестиционная активность в Курской области планомерно растут. Это отметил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором региона Александром Хинштейном.
Глава государства обратил внимание на положительную динамику ключевых экономических показателей региона.
Я смотрю, промышленное производство подрастает, и инвестиционная активность тоже увеличивается постепенносказал Путин
Ранее Хинштейн сообщил, что Курская область подписала соглашения об инвестициях на 67 миллиардов рублей. По его словам, власти предложили инвесторам прозрачный климат и минимум бюрократии.