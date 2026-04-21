Москва21 апр Вести.Государство должно помогать людям, которые пострадали, как жители Курской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В рамках встречи с главами муниципальных образований после вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение" российский лидер ответил на вопросы чиновников.

Вы отметили усилия, которые правительство предпринимает для оказания помощи жителям Курской области, выплаты соответствующие и так далее. Это наш долг, безусловно, помочь людям подчеркнул Путин

Президент также выразил надежду, что все программы и мероприятия, организованные государством, являются востребованными среди граждан.