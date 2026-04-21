Москва21 апр Вести.День местного самоуправления имеет особенное значение для страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В рамках церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение" глава государства поздравил с профессиональным праздником всех представителей сферы местного самоуправления.

Особенно глава государства отметил отвагу команд Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, а также приграничных районов.

Мужество людей, кто несмотря на опасность для здоровья, для жизни, самоотверженно трудится на этих территориях – пример для всей страны заявил Путин

Также российский лидер отметил положительный опыт внедрения в сферу самоуправления ветеранов специальной военной операции (СВО). По его словам, эти личности способны принимать ответственные решения, что повысит эффективность работы властей муниципального уровня.