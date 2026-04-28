Путин отметил самоотверженность работы скорой помощи в условиях СВО Путин: российская скорая помощь работает самоотверженно в условиях СВО

Москва28 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что бригады скорой помощи работают самоотверженно в условиях СВО, при ликвидации последствий атак беспилотников.

Глава государства сделал заявление во время открытия модульных приемных отделений скорой помощи.

Особо отмечу самоотверженную работу экипажей скорой помощи и бригад медицины катастроф в условиях специальной военной операции, при ликвидации последствий атак вражеской беспилотной техники на наши мирные города и села сказал Путин, его слова приводит ТАСС



Он добавил, что скорая помощь самоотверженно работает при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях.

Во вторник президент поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником.