Москва28 апрВести.Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что бригады скорой помощи работают самоотверженно в условиях СВО, при ликвидации последствий атак беспилотников.
Глава государства сделал заявление во время открытия модульных приемных отделений скорой помощи.
Особо отмечу самоотверженную работу экипажей скорой помощи и бригад медицины катастроф в условиях специальной военной операции, при ликвидации последствий атак вражеской беспилотной техники на наши мирные города и селасказал Путин, его слова приводит ТАСС
Он добавил, что скорая помощь самоотверженно работает при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях.
Во вторник президент поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником.