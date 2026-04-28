Путин открыл новые модульные объекты скорой помощи в регионах России Путин по видеосвязи открыл новые модульные скоропомощные приемные в регионах РФ

Москва28 апр Вести.Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые модульные приемные отделения скорой помощи в ряде российских регионов, сообщил Кремль.

Так, новые отделения открылись на базе ГКБ им. Архиепископа Луки в Тамбове, РКБ им. М. И. Калинина в Донецке, ГКБ №40 в Екатеринбурге и Симферопольской городской клинической больницы №7.

Глава государства отметил, что новые модульные отделения призваны повысить доступность и качество медицинской помощи, что позволит спасти еще больше жизней.

Отмечу, что данные модули - адаптивные, универсальные, сейчас только что об этом рассказывали мне, и могут использоваться как в экстренных случаях, так для планового лечения больных, проведения консультаций и диагностики рассказал президент

Путин подчеркнул, что до 2030 года должны быть созданы 99 новых модульных объектов скорой помощи в регионах, сейчас уже построено 12 таких отделений, еще 28 отделений планируется открыть до конца 2026 ода.

Ранее Путин отметил самоотверженность работы скорой помощи в условиях СВО.