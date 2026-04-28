Москва28 апр Вести.В России будет продолжено строительство новых модульных приемных отделений скорой помощи, этот формат "абсолютно востребован". Об этом сообщила в интервью ИС "Вести" вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

28 апреля президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи принял участие в церемонии открытия новых модульных приемных отделений скорой помощи в нескольких регионах страны.

Они абсолютно востребованы. Мы начали прорабатывать этот проект, когда реализовывали предыдущий национальный проект, и поняли, что для наших областных и городских больниц чрезвычайно важны современные структурные подразделения, которые бы на современном уровне организовывали поточное оказание медицинской помощи. И мы сегодня видим от этого вот только единичные новые отделения, но мы сегодня видим от них реальную отдачу с точки зрения скорости и качества оказания медицинской помощи. Поэтому проект будет до 2030 года, мы его будем развивать. Модульный. Президент задавал вопрос по поводу того, насколько он (проект. - Прим. ред.) жизнеспособен - абсолютно. Мы уже научились такие объекты строить, особенно на примере ковида это было, помните, мы строили большие инфекционные больницы. Вот этот опыт в том числе дал нам возможность создать такой подход - типовой, по сути, - который мы тиражируем