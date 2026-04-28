Москва28 апрВести.Президент России Владимир Путин в ходе посещения Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) НМХЦ имени Н. И. Пирогова осмотрел реанимобиль. Видео опубликовал в своем канале в MAX Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
Пресс-служба Кремля уточняет, что Путин осмотрел выставку отечественных медицинских изделий и техники для скорой помощи. Главе государства продемонстрировали, в частности, мобильный лечебно-диагностический комплекс с операционной и "автомобиль скорой помощи класса С и класса В с бронезащитой".
Ранее сообщалось, что Путину показали беспилотную авиационную систему "АИСТ" отечественной разработки, которая может доставлять лекарственные препараты.
28 апреля президент приехал в ФЦМК в День работника скорой помощи. Главу государства сопровождали, в частности, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова.