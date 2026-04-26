Путин посетит медицинский объект и проведет международные контакты Путин планирует посетить медицинский объект и провести международные контакты

Москва26 апр Вести.Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует посетить один из медицинских объектов по случаю дня работника скорой помощи. Об этом рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Также в графике российского лидера стоят международные контакты, сообщил Зарубин.

Путин посетит один из медицинских объектов. … В президентском графике еще международные контакты. В общем, предпраздничная рабочая неделя предстоит весьма насыщенной рассказал он

Также сообщалось, что Владимир Путин проведет совещание по безопасности выборов и обратится к Совету законодателей РФ.

Ранее президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.