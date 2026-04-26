Москва26 апрВести.Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует посетить один из медицинских объектов по случаю дня работника скорой помощи. Об этом рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
Также в графике российского лидера стоят международные контакты, сообщил Зарубин.
Путин посетит один из медицинских объектов. … В президентском графике еще международные контакты. В общем, предпраздничная рабочая неделя предстоит весьма насыщеннойрассказал он
Также сообщалось, что Владимир Путин проведет совещание по безопасности выборов и обратится к Совету законодателей РФ.
Ранее президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.