Москва21 июнВести.На следующей неделе президент РФ Владимир Путин проведет совещания с правительством, Советом безопасности и совещание по развитию авиации, сообщил Павел Зарубин для ИС "Вести".
Президент проведет совещания с правительством, Советом безопасности. … В президентском плане еще важнейшее совещание по развитию авиациисообщил Павел Зарубин
Также российский лидер встретится с выпускниками высших военных учебных заведений и вручит Президентскому полку Орден Жукова в связи с юбилеем.
Ранее Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Российский лидер отметил, что вне зависимости от специальности все работники здравоохранения объединены высокой целью помогать людям и сберегать здоровье нации.