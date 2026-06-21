Путин встретится с выпускниками военных вузов и проведет ряд совещаний

Путин встретится с выпускниками военных вузов и проведет несколько совещаний Путин встретится с выпускниками военных вузов и проведет ряд совещаний

Москва21 июн Вести.На следующей неделе президент РФ Владимир Путин проведет совещания с правительством, Советом безопасности и совещание по развитию авиации, сообщил Павел Зарубин для ИС "Вести".

Президент проведет совещания с правительством, Советом безопасности. … В президентском плане еще важнейшее совещание по развитию авиации сообщил Павел Зарубин

Также российский лидер встретится с выпускниками высших военных учебных заведений и вручит Президентскому полку Орден Жукова в связи с юбилеем.

Ранее Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Российский лидер отметил, что вне зависимости от специальности все работники здравоохранения объединены высокой целью помогать людям и сберегать здоровье нации.