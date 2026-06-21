Москва21 июн Вести.Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

Российский лидер отметил, что вне зависимости от специальности все работники здравоохранения объединены высокой целью помогать людям и сберегать здоровье нации.

Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения, всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи, в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах. Кто преподает в медицинских вузах и колледжах сказал Путин

Президент выразил отдельную благодарность медицинским работникам в зоне специальной военной операции.

Важно, чтобы достижения науки и достойные условия труда внедрялись во все звенья здравоохранения, подчеркнул он.

Ранее в Ростове-на-Дону врачи спасли девочку, которая упала с гаража, в результате чего через ее шею насквозь прошла 14-сантиметровая ветка.