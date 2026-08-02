Москва2 авгВести.Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск, отметив умелые и решительные действия десантников в ходе проведения специальной военной операции.
Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Особо отмечу умелые и решительные действия десантников, которые сегодня плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции, проявляют героизм и мужество на самых ответственных участках фронтасказано в поздравлении
Президент подчеркнул, что служащие в рядах "легендарной крылатой пехоты" всегда отличались крепкой закалкой, сильным духом и несгибаемым характером, а также братской сплоченностью и взаимовыручкой. Десантники по праву гордятся именами создателей ВДВ, бессмертными подвигами и свершениями предшественников, равняются на ветеранов, добавил он.
Путин выразил уверенность в том, что личный состав ВДВ продолжит достойно решать поставленные задачи, обеспечивать обороноспособность, суверенитет и национальную безопасность России.
День ВДВ отмечается в России ежегодно 2 августа.
Ранее российский офицер рассказал, как поменялась работа ВДВ в зоне СВО.