"Душою и всем состоянием преданы службе": Путин поздравил моряков с Днем ВМФ Путин: военные моряки достойно несут и преумножают традиции флота

Москва26 июл Вести.Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота. Глава государства отметил особое отношение в стране к морякам, подчеркнув их беззаветную преданность Отечеству и ключевую роль флота в обеспечении безопасности.

К военным морякам у нас относятся по-особому, уважают и гордятся ими и совершенно заслуженно. Их служба — это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплочённость, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству сказал президент

Глава государства также процитировал легендарного адмирала Федора Ушакова: "Душою и всем своим состоянием предан службе и ни о чем более не думаю, как об одной пользе государственной".

Президент подчеркнул, что сегодня военные моряки достойно продолжают традиции российского флота. Он напомнил, что Россия омывается водами тринадцати морей, и Военно-Морскому Флоту принадлежит "важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в мировом океане".

Сегодня военные моряки достойно несут и преумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами тринадцати морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в мировом океане. Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются, набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. добавил Путин

По его словам, ВМФ постоянно развивается: набирает мощь морская составляющая ядерной триады, продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов, совершенствуется оснащение подводных, надводных, береговых и летных частей передовым вооружением и техникой.

Отдельно глава государства отметил вклад моряков в ход специальной военной операции.

Навыки наших морпехов, их плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции заявил Путин

Он добавил, что десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград, в том числе "Золотых звезд" Героев России. Президент поблагодарил всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи страны и поздравил их и их близких с праздником.