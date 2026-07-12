Москва12 июл Вести.Рыбохозяйственный комплекс России демонстрирует серьезный потенциал роста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем рыбака.

Поздравительная телеграмма работникам и ветеранам рыбохозяйственного комплекса России опубликована на сайте Кремля.

Сегодня отрасль уверенно демонстрирует серьезный потенциал роста – создаются условия для привлечения крупных инвестиций, совершенствуется логистическая и береговая инфраструктура, обновляется промысловый флот говорится в тексте телеграммы

Президент отметил, что обеспечение продовольственной безопасности страны, социальное благополучие жителей прибрежных регионов во многом зависят от результатов работы отрасли.

Глава государства также выразил уверенность, что работники рыбохозяйственного комплекса и в будущем будут работать с полной отдачей и сохранять приверженность трудовым традициям ветеранов.