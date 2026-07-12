Москва12 июлВести.На чемпионате мира по футболу определились все участники стадии полуфинала, впервые в истории турнира ими стали четыре лучшие команды рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).
Мундиаль проходит в США, Мексике и Канаде.
В воскресенье, 12 июля, в полуфинал пробились сборные Англии и Аргентины, которые одержали победы в дополнительное время, соответственно, над командами Норвегии (2:1) и Швейцарии (3:1).
Теперь англичане за путевку в финал поспорят с аргентинцами. В другом полуфинале встретятся сборные Франции и Испании .
В последней версии рейтинга ФИФА перед стартом чемпионата мира именно эти команды занимали места на вершине. Первой в списке идет сборная Франции, она вышла в лидеры, поднявшись на две позиции, команда Аргентины опустилась тогда на второе место, сборная Испании подвинулась на третью строчку, а англичане замыкали первую четверку.
Матч сборных Франции и Испании пройдет 14 июля в Далласе, а встреча команд Англии и Аргентины - в Атланте 15 июля. Оба поединка начнутся в 22.00 по московскому времени.
Финал состоится 19 июля в Нью-Йорке, матч за третье место пройдет днем ранее в Майами.