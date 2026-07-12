Определились полуфинальные пары чемпионата мира по футболу 2026 года

Впервые в истории полуфиналистами ЧМ стали четыре лучшие команды рейтинга ФИФА Определились полуфинальные пары чемпионата мира по футболу 2026 года

Москва12 июл Вести.На чемпионате мира по футболу определились все участники стадии полуфинала, впервые в истории турнира ими стали четыре лучшие команды рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

Мундиаль проходит в США, Мексике и Канаде.

В воскресенье, 12 июля, в полуфинал пробились сборные Англии и Аргентины, которые одержали победы в дополнительное время, соответственно, над командами Норвегии (2:1) и Швейцарии (3:1).

Теперь англичане за путевку в финал поспорят с аргентинцами. В другом полуфинале встретятся сборные Франции и Испании .

В последней версии рейтинга ФИФА перед стартом чемпионата мира именно эти команды занимали места на вершине. Первой в списке идет сборная Франции, она вышла в лидеры, поднявшись на две позиции, команда Аргентины опустилась тогда на второе место, сборная Испании подвинулась на третью строчку, а англичане замыкали первую четверку.

Матч сборных Франции и Испании пройдет 14 июля в Далласе, а встреча команд Англии и Аргентины - в Атланте 15 июля. Оба поединка начнутся в 22.00 по московскому времени.

Финал состоится 19 июля в Нью-Йорке, матч за третье место пройдет днем ранее в Майами.