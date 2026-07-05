Франция и Марокко составили первую пару 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Стала известна первая пара 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2026 Франция и Марокко составили первую пару 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Москва5 июл Вести.На чемпионате мира по футболу определилась первая четвертьфинальная пара. За выход в полуфинал турнира поборются сборные Франции и Марокко.

4 июля марокканские футболисты в 1/8 финала разгромили команду Канады со счетом 3:0. В ночь на 5 июля французы в первом раунде плей-офф одолели парагвайцев – 1:0.

Матч сборных Франции и Марокко состоится 9 июля и начнется в 23:00 по московскому времени. Он пройдет в Бостоне. На мировом первенстве 2022 года команды встречались в полуфинале. Тогда команда Дидье Дешама переиграла соперника со счетом 2:0.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые приняли участие 48 сборных. Финальная игра состоится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентина, одолевшая в финале команду Франции.