США, Мексика, Канада и ещё девять команд гарантировали себе выход из группы

Определились первые 12 участников плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года США, Мексика, Канада и ещё девять команд гарантировали себе выход из группы

Москва25 июн Вести.По итогам матчей, сыгранных в ночь с 24 на 25 июня, определились первые 12 сборных, которые досрочно гарантировали себе выход в стадию плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года.

В число команд, успешно преодолевших групповой этап и забронировавших места в следующем раунде турнира, вошли сборные Мексики, ЮАР, Швейцарии, Канады, Марокко, Бразилии, США, Германии, Аргентины, Франции, Норвегии, а также Колумбии. Оставшиеся путевки в плей-офф будут разыграны в заключительных встречах групповой стадии.

Текущий розыгрыш Кубка мира является историческим, поскольку его совместно принимают сразу три североамериканских государства — Соединенные Штаты, Мексика и Канада. Масштабное футбольное соревнование, которое впервые проходит в обновленном формате с участием 48 национальных команд, началось 11 июня и завершится финальным матчем 19 июля.