Бразилия победила Шотландию 3:0 и вышла в плей-офф ЧМ с первой строчки в группе

Бразилия вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе, обыграв Шотландию 3:0 Бразилия победила Шотландию 3:0 и вышла в плей-офф ЧМ с первой строчки в группе

Москва25 июн Вести.Сборная Бразилии одержала победу над командой Шотландии со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча соперников по группе С прошла в Майами. Дубль у бразильцев оформил Винисиус Жуниор (7-я минута, 45+3), еще один мяч забил Матеус Кунья (60).

С четырьмя голами в активе Винисиус стал лучшим бомбардиром своей команды на мундиале.

В стартовом составе бразильцев третий матч подряд вышел защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос, которого заменили на 82-й минуте, а его одноклубник – полузащитник Луис Энрике – остался на скамейке запасных.

На 76-й минуте на поле появился восстановившийся от травмы Неймар, являющийся лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (79 голов). Для него это был первый матч за сборную с октября 2023 года.

На старте мирового первенства Бразилия сыграла вничью с Марокко, а в предыдущем туре разгромила Гаити.

Набрав семь очков, бразильцы с первого места в группе вышли в 1/16 финала. Шотландия с тремя очками расположилась на третьей строчке квартета. Сыграет ли команда в плей-офф, станет известно позднее. Для выхода в 1/16 финала ей нужно остаться в восьмерке лучших среди 12 сборных, занявших в группах третьи места.

Чемпионат мира в США, Мексике и Канаде завершится 19 июля.