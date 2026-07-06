Дубль Холанда помог Норвегии обыграть Бразилию и выйти в 1/4 финала ЧМ-2026

Норвегия одержала победу над Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026 Дубль Холанда помог Норвегии обыграть Бразилию и выйти в 1/4 финала ЧМ-2026

Москва6 июл Вести.Сборная Норвегии обыграла национальную команду Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) и впервые вышла в четвертьфинал мировых первенств. Встреча в Ист-Ратерфорде (США) завершилась со счетом 2:1.

Оба гола норвежцев забил нападающий Эрлинг Холанд. На 79-й минуте форвард открыл счет, а на 90-й минуте удвоил преимущество сборной Норвегии. В составе сборной Бразилии отличился Неймар, забив пенальти в добавленное ко второму тайму время.

На 14-й минуте полузащитник Бразилии Бруно Гимарайнс не реализовал 11-метровый удар.

Ранее норвежская сборная обыграла команду Кот-д'Ивуара в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Встреча состоялась в США и завершилась счетом 2:1.