Холанд обошел Роналду по забитым мячам в плей-офф чемпионатов мира по футболу

Холанд опередил Роналду по числу голов в матчах плей‑офф на чемпионатах мира Холанд обошел Роналду по забитым мячам в плей-офф чемпионатов мира по футболу

Москва1 июл Вести.Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд опередил нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду по количеству голов в матчах на вылет чемпионатов мира (ЧМ) по футболу.

Накануне норвежская сборная обыграла команду Кот-д'Ивуара в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Встреча завершилась со счетом 2:1, решающий гол на 86-й минуте забил Эрлинг Холанд.

Роналду провел восемь встреч на вылет на мундиалях, но не отличился забитыми голами.

Однако португальцам еще предстоит провести матч 1/16 финала на ЧМ-2026. В ночь на 3 июля по московскому времени они встретятся со сборной Хорватии.