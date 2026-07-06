Холанд помог сборной Норвегии добиться лучшего результата в истории команды Дубль Холанда принес сборной Норвегии победу над Бразилией в 1/8 финала ЧМ

Москва6 июл Вести.Сборная Норвегии благодаря дублю Эрлинга Холанда в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Бразилии сумела добиться наилучшего результата в своей истории.

Встреча сборных Норвегии и Бразилии прошла 5 июля в Нью-Йорке и завершилась со счетом 2:1 в пользу норвежцев, Холанд забил оба мяча своей команды.

Норвежская сборная впервые в истории сумела выйти в 1/4 финала чемпионата мира. Ранее команда дважды доходила до 1/8 финала - в 1938 и 1998 годах.

На счету Холанда теперь 7 мячей на нынешнем чемпионате мира, и он делит лидерство в списке лучших бомбардиров турнира с французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси. Это первый случай в истории мировых первенств, когда сразу три игрока сумели забить по семь мячей в рамках одного турнира.