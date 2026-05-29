Сборная Норвегии впервые вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Москва29 мая Вести.Хоккеисты сборной Норвегии одержали победу над командой Латвии со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Шайбы на счету Тинуса Коблара (28-я минута) и Ноа Стеена (60-я минута). Вратарь норвежцев Хенрик Хаукеланн третий раз в рамках турнира сохранил ворота сухими, что делает его лидером по этому показателю.

Для норвежской сборной этот матч стал историческим – впервые команда вышла в полуфинал чемпионата мира. До этого лучшим достижением хоккеистов из североевропейской страны было четвертое место в 1951 году, когда турнир проводился по круговой системе без плей-офф.

В полуфинале, который пройдет в субботу, 30 мая, норвежцы встретятся со сборной Швейцарии. Проведение финала и матча за третье место намечены на следующий день, 31 мая.

Несколько дней назад сборная Норвегии одержала победу над командой Швеции со счетом 3:2. Норвежцам впервые за минувшие 15 лет удалось обыграть шведов в рамках мирового первенства.

Действующим чемпионом мира является сборная США, которая в этом году проиграла Канаде в четвертьфинале со счетом 0:4. Канадская команда остается рекордсменом по количеству титулов – 28 побед на чемпионатах мира.