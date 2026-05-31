Сборная Норвегии впервые в истории завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею Хоккеисты сборной Норвегии победили канадцев и впервые в истории взяли бронзу ЧМ

Москва31 мая Вести.Сборная Норвегии впервые в истории стала обладательницей бронзовых медалей чемпионата мира по хоккею, переиграв в матче за третье место мирового первенства команду Канады.

Встреча прошла 31 мая в швейцарском Цюрихе и завершилась победой норвежцев в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0). Решающую шайбу забросил на 64-й минуте Ноа Стин, в основное время у победителей отличились Матиас Петтерсен (7) и Стиан Сольберг (33). Канадская сборная сумела отыграться 0:2 за минуту до финальной сирены благодаря дублю Роберта Томаса (59 и 60).

Сборная Норвегии впервые стала призером чемпионата мира. Ранее лучшим результатом команды было четвертое место на мировом первенстве 1951 года.

Финальный матч чемпионата мира в Швейцарии пройдет также 31 мая и начнется в 21:20 мск. За трофей поспорят команда хозяев турнира и сборная Финляндии, которая ранее переиграла канадцев в полуфинале со счетом 4:2.