Финские хоккеисты обыграли швейцарцев и в пятый раз стали чемпионами мира Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

Москва1 июн Вести.Команда Финляндии одержала в пятый раз в своей истории завоевала золотые медали на чемпионате мира (ЧМ) по хоккею.

В финальном матче, прошедшем в Цюрихе, финны в овертайме со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) обыграли хозяев турнира — швейцарцев, которые в третий раз подряд добрались до финала. В основное время отличился нападающий Конста Хелениус (71-я минута).

Бронзу ЧМ впервые в истории завоевала сборная Норвегии, которая также в овертайме победила канадцев (3:2).

Для финской команды это уже пятый титул чемпионов мира. Последний раз они становились победителями этого турнира в 2022 году, после чего не проходили дальше стадии четвертьфинала.

В рамках группового этапа завершившегося турнира сборная Финляндии потерпела поражение от швейцарцев со счетом 2:4.