Сборная Латвии обыграла немцев на чемпионате мира по хоккею

Москва18 мая Вести.Сборная Латвии по хоккею одержала победу над командой Германии со счетом 2:0 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Швейцарии.

В составе команды победителей голами отметились Мартиньш Дзиеркалс (19-я минута) и Рудольф Балцерс (25-я минута).

Обе команды потерпели поражения в своих стартовых матчах на турнире. Сборная Германии уступила Финляндии со счетом 1:3, а сборная Латвии проиграла Швейцарии со счетом 2:4.

Сейчас команда Латвии имеет в активе три очка и располагается на пятой строчке в таблице группы A.

Сборная Германии пока остается без очков, поскольку команда не смогла выиграть ни одну из двух проведенных встреч.

Между тем сборная Швейцарии по хоккею одержала победу над командой США со счетом 3:1.

Сборная Чехии потерпела поражение от команды Словении, игра завершилась со счетом 2:3 в овертайме.