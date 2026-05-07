Сборная Казахстана вернулась в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Казахстан вернулся в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею Сборная Казахстана вернулась в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Москва7 мая Вести.Сборная Казахстана по хоккею благодаря победе над командой Украины вернулась в элитный дивизион чемпионата мира.

Команда Казахстана в матче первого дивизиона в группе A одержала победу над украинской сборной в серии буллитов со счетом 5:4. Благодаря этому казахстанские хоккеисты смогли досрочно стать победителями турнира, набрав 11 очков. На втором месте расположилась сборная Украины, следом идет сборная Франции.

Соревнования завершатся 8 мая. В высший дивизион смогут выйти команды, которые заняли первое и второе места в группе.

Сборная Казахстана и вторая команда из группы А первого дивизиона сыграют в элитном дивизионе чемпионата мира уже в следующем году.

Казахстанские хоккеисты в 2025 году заняли последнее место в группе B на чемпионате мира по хоккею в Хернинге и Стокгольме.