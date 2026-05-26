Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

Москва26 мая Вести.Швеция со счетом 4:2 обыграла Словакию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и стала последним четвертьфиналистом турнира. Таким образом определены все участники четвертьфинальных матчей чемпионата, который проходит в Швейцарии.

Шведская команда завоевала 12 очков и разместилась на четвертой строчке в турнирной таблице группы В. Команда Словакии получила 11 очков, оказалась на пятой позиции и не вышла в плей-офф.

В группе А стадию группового этапа преодолели сборные Швейцарии, Финляндии, Латвии и США. Швейцария и Финляндия в очном матче поборются за первое место в группе. Латвия заняла третью строчку, Соединенные Штаты – четвертую.

В группе B, кроме Швеции, вышли в плей-офф Канада, Норвегия и Чехия. Канада идет на первом месте. Остальные места будут известны позднее, после итоговых встреч.

Четвертьфинальные матчи состоятся 28 мая, полуфиналы пройдут 30 мая, а финал и игра за третье место - 31 мая.