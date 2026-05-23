США сенсационно проиграли Латвии на чемпионате мира по хоккею Хоккейная команда США проиграла Латвии на групповом этапе чемпионата мира

Москва23 мая Вести.Сборная Латвии победила команду США со счетом 4:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Швейцарии. Сообщение об этом появилось на официальном сайте чемпионата.

Для Латвии эта победа стала второй, теперь в ее активе шесть очков. В двух следующих состязаниях группового этапа латвийские хоккеисты сойдутся со сборными Великобритании и Венгрии.

У США после матча в активе пять очков. Им предстоят матчи с командами Венгрии и Австрии.

Сборная Латвии одержала победу над США со счетом 4:2 в утреннем матче группы А на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2026 года в субботу говорится в сообщении

В команде победителей две шайбы забил Сандис Вилманис, Денис Смирнов и Харалдс Эгле - по одной. У американцев отличились Мэттью Ткачук и Мэтью Оливье.

Ранее сборная Латвии по хоккею обыграла команду Германии со счетом 2:0.