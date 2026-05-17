Сборная Чехии в овертайме уступила команде Словении на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты Словении на чемпионате мира неожиданно обыграли сборную Чехию

Москва17 мая Вести.Сборная Чехии по хоккею потерпела поражение от команды Словении в матче группового этапа чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 2:3 в овертайме. Для словенцев этот матч стал дебютным на текущем ЧМ.

Авторами шайб у словенцев стали Матиц Терек (10-я минута), Анже Куральт (49-я) и Марцел Махковец (62-я). В составе чехов отличились Мартин Каут (25-я минута) и Лукаш Седлак (38-я).

Сборная Чехии с 4 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы B. В своем первом матче на турнире команда одержала победу над датчанами (4:1).

В следующих играх чехи 18 мая сыграют против сборной Швеции, а за день до этого словенцы встретятся с норвежцами.

В другом матче игрового дня хозяева турнира швейцарцы одержали победу над Латвией (4:2).

Ранее в матче группового этапа ЧМ сборная Швейцарии обыграла команду США со счетом 3:1.