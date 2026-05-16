Американцы начали чемпионат мира хоккею с поражения от швейцарцев

Москва16 мая Вести.Сборная Швейцарии по хоккею (хозяева чемпионата - прим. ред.) одержала победу над командой США со счетом 3:1 в матче группового этапа чемпионата мира.

Шайбы в составе победителей забросили Пиус Зутер (3-я минута), Свен Андригетто (12-я), Кен Егер (57-я). Единственную шайбу у американцев на 49-й минуте забросил Алекс Стивс.

В 2025 году эти сборные уже играли в финале чемпионата мира, тогда в овертайме сильнее оказались американцы — 1:0.

В состав швейцарской команды вошли 18 серебряных призеров прошлогоднего турнира. У американцев из чемпионов мира в заявку попал только защитник "Бостон Брюинз" Мейсон Лорей.

В чемпионате мира по хоккею участвуют 16 команд, разделенных на две группы. По итогам группового этапа четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а худшие в следующем сезоне будут играть во втором дивизионе чемпионата мира.

Сборная Украины по хоккею впервые за два десятилетия попала в элитный дивизион чемпионата мира.