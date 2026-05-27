На чемпионате мира по хоккею в Швейцарии определились все пары четвертьфиналов

Москва27 мая Вести.На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Швейцарии, завершилось формирование четвертьфинальных пар. По итогам группового этапа определились все участники стадии плей-офф.

В 1/4 команда Швейцарии сыграет со сборной Швеции, канадцы встретятся с американцами, Финляндия выйдет на лед сразиться со сборной Чехии, а Норвегия проведет матч с Латвией.

Одним из центральных противостояний станет игра Канады и Штатов – принципиальная дуэль североамериканских сборных. 23 мая национальная команда США сенсационно проиграла Латвии в матче группового этапа ЧМ.

Четвертьфинальные матчи состоятся 28 мая, полуфиналы пройдут 30 мая, а финал и игра за третье место – 31 мая.