Полуфиналистами ЧМ по хоккею стали Канада, Финляндия, Норвегия и Швейцария

Стали известны участники полуфинальных матчей чемпионата мира по хоккею Полуфиналистами ЧМ по хоккею стали Канада, Финляндия, Норвегия и Швейцария

Москва29 мая Вести.На проходящем в Швейцарии чемпионате мира по хоккею определились все полуфиналисты турнира — сборная Канады встретится с командой Финляндии, а швейцарцы и норвежцы сыграют между собой.

В четвертьфинальных матчах финская команда одержала победу над чехами со счетом 4:1, а канадцы уверенно обыграли американцев — 4:0.

Швейцарцы в ¼ финала победили шведов (3:1), а норвежцы взяли верх над сборной Латвии (2:0).

Полуфиналы пройдут в субботу, 30 мая. Проведение финала и матча за третье место намечены на следующий день, 31 мая.

Действующим чемпионом мира является сборная США, которая в рамках прошлогоднего турнира обыграла швейцарцев со счетом 1:0 в овертайме.

Рекордсменом по количеству титулов остается команда Канады, которая завоевала чемпионский трофей 28 раз.